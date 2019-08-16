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В Киевской области напали на нардепа: объявлен план "Перехват"

В Киевской области напали на нардепа: объявлен план "Перехват" - Фото
Полиция (фото - depositphotos.com)
16.08.2019, 12:39

Нападние произошло на одной из улиц Гостомеля в Киевской области

16 августа двое неизвестных напали на народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Виталия Куприя. Об этом заявляет пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Нападение произошло на одной из улиц Гостомеля в Киевской области, примерно в 10 часов. 

Нардепу забрызгали лицо газом из баллончика "Терен-4" и облили его одежду жидкостью с резким неприятным запахом, как заявляют в полиции, похожим на экскременты. 

"Какое это вещество - установит экспертиза", - заявляют в пресс-службе. 

Полиция установила, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Opel" серого цвета. 

Объявлен план "Перехват". 

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