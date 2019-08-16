В Киевской области напали на нардепа: объявлен план "Перехват"

Полиция (фото - depositphotos.com)

16 августа двое неизвестных напали на народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Виталия Куприя. Об этом заявляет пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Нападение произошло на одной из улиц Гостомеля в Киевской области, примерно в 10 часов.

Нардепу забрызгали лицо газом из баллончика "Терен-4" и облили его одежду жидкостью с резким неприятным запахом, как заявляют в полиции, похожим на экскременты.

"Какое это вещество - установит экспертиза", - заявляют в пресс-службе.

Полиция установила, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Opel" серого цвета.

Объявлен план "Перехват".