В двух областях на западе – наибольшее количество смертей от коронавируса

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

Наибольшее количество смертей от COVID-19 за все время эпидемии - в Черновицкой области (178 случаев), Львовской (126) и в Киеве (102). Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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Кроме того, он добавил, что показатель летальности при COVID-19 в нашей стране составляет 2,6%.

"Все говорим, что вот какая медицина в Германии, а показатель летальности от COVID-19 в Германии составляет 4%, в США - 5%, во Франции - 18%, в Испании - 9,5%", - сказал Степанов.

По его словам, такой показатель объясняется тем, что "стандарты лечения и оказания медицинской помощи нашими врачами являются достаточно эффективными".

"Это все благодаря работе наших медработников, ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения, которые каждый день консультируют врачей по всей стране. Но в то же время мы должны понимать, что система здравоохранения имеет предел, и когда ежедневно госпитализируют по 250 человек - в больницах заполняются койки и мы можем прийти к ситуации, что они просто закончатся", - сказал министр и добавил, что предотвратить это можно лишь соблюдением масочного режима и соцдистанцированием.

По его словам, в Закарпатской и Черновицкой областях процент занятых коек уже составляет 50%.

СПРАВКА. Летальность – это медицинский статистический показатель, который является соотношением числа умерших к числу заболевших. Смертность – показатель, который отображает частоту случаев смертей в совокупности людей, объединенных общим признаком. Например, в популяции из 1000 человек заболели 200, умерли 50. Показатель смертности будет составлять 5%, а летальности – 25%.

За прошедшие сутки, 25 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1109 человек.



