В двух областях на западе – наибольшее количество смертей от коронавируса

Наибольшее количество смертей от COVID-19 за все время эпидемии - в Черновицкой области (178 случаев), Львовской (126) и в Киеве (102). Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
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Кроме того, он добавил, что показатель летальности при COVID-19 в нашей стране составляет 2,6%.
"Все говорим, что вот какая медицина в Германии, а показатель летальности от COVID-19 в Германии составляет 4%, в США - 5%, во Франции - 18%, в Испании - 9,5%", - сказал Степанов.
По его словам, такой показатель объясняется тем, что "стандарты лечения и оказания медицинской помощи нашими врачами являются достаточно эффективными".
"Это все благодаря работе наших медработников, ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения, которые каждый день консультируют врачей по всей стране. Но в то же время мы должны понимать, что система здравоохранения имеет предел, и когда ежедневно госпитализируют по 250 человек - в больницах заполняются койки и мы можем прийти к ситуации, что они просто закончатся", - сказал министр и добавил, что предотвратить это можно лишь соблюдением масочного режима и соцдистанцированием.
По его словам, в Закарпатской и Черновицкой областях процент занятых коек уже составляет 50%.