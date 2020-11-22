В Харькове 19-летний тинейджер разбил стекло в двери ОГА: хотел пообщаться с депутатами

Нацполиция открыла дело по статье о хулиганстве против 19-летнего тинейджера, который разбил стекло в двери Харьковской ОГА

21 ноября в Харькове 19-летний житель села Малая Даниловка разбил стекло в двери Облгосадминистрации, чтобы привлечь внимание депутатов и пообщаться с ними. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Инцидент произошел приблизительно в 16:35. На место происшествия прибыли полицейские и обнаружили разбитое стекло в двери и металлический предмет. Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 19-летний тинейджер из Малой Даниловки.

"Он объяснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты", – заявляют в полиции. Открыто дело по статье о хулиганстве.

В ночь на 20 ноября во Львове двое новоизбранных депутатов местных советов Львовской области на внедорожнике Mercedes G 500 пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки.

Владислав Сердюк

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