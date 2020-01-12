В Харькове группу лиц подозревают в завладении квартир одиноких

Фото: npu.gov.ua

В Харькове оперативники разоблачили группу лиц, которые подозреваются в завладении квартирами одиноких и умерших граждан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, мошенническую схему трое харьковчан в возрасте от 35 до 70 лет. В течение 2018-2019 годов они подделывали правоустанавливающие и другие документы, в результате становились незаконными владельцами квартир различных лиц. Установлена ​​причастность группы злоумышленников к пяти эпизодам преступной деятельности.

Фото: npu.gov.ua

Полиция провела восемь обысков у фигурантов, по результатам которых изъяли доказательства (поддельные договоры купли-продажи квартир, дарения на квартиры, доверенности, техническая документация, паспорта посторонних лиц и копии паспортов, документы с подписью и почерком фигурантов, компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, а также 50 000 грн)

Трем фигурантам сообщили о подозрениях.

10 января двум участникам группы 35 и 52 лет Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 420 000 и 520 000 грн.

70-летней женщины избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие проверяет на причастность к совершению преступлений еще пять человек.

На пять квартир, которые стали предметом посягательства, наложен арест. Решается вопрос о наложении ареста на счета подозреваемых в банковских учреждениях.