В Харькове напали на офис ОПЗЖ: фото
26.08.2020, 13:56
Нападение на офис ОПЗЖ в Харькове (Фото - Андрей Лесик, Facebook)
Неизвестные повредили баннер ОПЗЖ и заклеили вывеску общественной приемной партии наклейками с символикой националистической организации Centuria
Нападение на общественную приемную партии ОПЗЖ произошло в Харькове в ночь на сегодня, 26 августа. Об этом сообщил в Facebook депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрей Лесик.
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На опубликованных Лесиком фотографиях видно поврежденный баннер ОПЗЖ и вывески приемной партии и депутата, залепленные наклейками с символикой националистической организации Centuria, о создании которой недавно сообщали СМИ.
Лесик назвал случившееся "откровенным террором в отношении ОПЗЖ".
Общественные приемные партии и депутата были открыты вчера.
- 3 июля в офисе ОПЗЖ в Полтаве произошел взрыв, в партии заявили, что в офис бросили гранату.
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