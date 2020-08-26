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В Харькове напали на офис ОПЗЖ: фото

26.08.2020, 13:56
В Харькове напали на офис ОПЗЖ: фото - Фото
Нападение на офис ОПЗЖ в Харькове (Фото - Андрей Лесик, Facebook)

Неизвестные повредили баннер ОПЗЖ и заклеили вывеску общественной приемной партии наклейками с символикой националистической организации Centuria

Нападение на общественную приемную партии ОПЗЖ произошло в Харькове в ночь на сегодня, 26 августа. Об этом сообщил в Facebook депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрей Лесик.

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На опубликованных Лесиком фотографиях видно поврежденный баннер ОПЗЖ и вывески приемной партии и депутата, залепленные наклейками с символикой националистической организации Centuria, о создании которой недавно сообщали СМИ.

Лесик назвал случившееся "откровенным террором в отношении ОПЗЖ".

Общественные приемные партии и депутата были открыты вчера.

  • 3 июля в офисе ОПЗЖ в Полтаве произошел взрыв, в партии заявили, что в офис бросили гранату.
Денис Юдин
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