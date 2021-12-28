В Харькове построили "Стоунхендж" за 1,5 млн. Объект не понравился, его снесут: фото

В Харькове снесут объект "Скифское наследие" по улице Библика, который в сетях успели сравнить с английским Стоунхенджем. Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что такое сооружение городу "не нужно", пишут на сайте горсовета.

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По словам Терехова, человека, который отвечал за установку объекта, уже уволили.

"Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью оплачивать счета. Я и моя команда проекта не видели", – сообщил мэр Харькова.

Место, которое скоро станет пустым, обустроят тогда, когда поймут, что там можно сделать, чтобы был хороший вид и нравилось людям, подытожил Терехов.

Объект, автором которого является Евгений Кулик, победил в конкурсе Бюджет участия с 751 голосом. Автор хотел создать его для "для улучшения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности города Харькова". Общая стоимость проекта составила около 1,5 млн грн.

Объект состоит из столбов и арок, расположенных по кругу. На них изображены орнаменты и фигуры, напоминающие скифский стиль.

В Харькове планируют установить "динамический" памятник бывшему мэру Кернесу. Сначала ее изготовят из глины.

В 2022 году в Харькове планируют закупить еще 160 автобусов турецкой марки Karsan.

Марина Тищенко

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