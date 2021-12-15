В Харькове установят памятник Кернесу. Сначала слепят из глины
15.12.2021, 15:35
Фото: Харьковский городской совет
В Харькове установят памятник бывшему мэру города Геннадию Кернесу. Сначала его изготовят из глины, чтобы при необходимости внести коррективы, сообщает сайт городского совета.
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Над монументом работает скульптор Александр Ридный. По словам действующего мэра Игоря Терехова, было несколько вариантов проекта.
"Геннадий Адольфович был многогранной личностью", – сказал он.
Терехов рассказал, что памятник будет "динамическим" и будет изображать Кернеса идущим.
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Монумент установят на месте захоронения Кернеса на городском кладбище №2.
- 16 декабря 2020 Кернеса доставили в немецкую клинику Шарите с COVID-19. 17 декабря он умер из-за осложнений от коронавируса.
- В сентябре 2021 блок Кернеса – Успешный Харьков - выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова. 1 ноября объявили его победу.
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