В Харькове установят памятник Кернесу. Сначала слепят из глины

В Харькове установят памятник бывшему мэру города Геннадию Кернесу. Сначала его изготовят из глины, чтобы при необходимости внести коррективы, сообщает сайт городского совета.

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Над монументом работает скульптор Александр Ридный. По словам действующего мэра Игоря Терехова, было несколько вариантов проекта.

"Геннадий Адольфович был многогранной личностью", – сказал он.

Терехов рассказал, что памятник будет "динамическим" и будет изображать Кернеса идущим.

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Монумент установят на месте захоронения Кернеса на городском кладбище №2.

16 декабря 2020 Кернеса доставили в немецкую клинику Шарите с COVID-19. 17 декабря он умер из-за осложнений от коронавируса.

В сентябре 2021 блок Кернеса – Успешный Харьков - выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова. 1 ноября объявили его победу.

Марина Тищенко

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