Терехова объявили победителем на выборах мэра Харькова
01.11.2021, 21:32
Игорь Терехов (фото - Игорь Терехов, Facebook)
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов одержал победу на выборах мэра города. Об этом сообщили на заседании Харьковской территориальной избирательной комиссии, прямую трансляцию которой вела ОПОРА в Facebook.
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По данным ТИК, Терехов (Блок Кернеса) набрал 146 240 голосов (50,66%), Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 82 008.
- Вчера, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.
- Экзитпол Центра социального мониторинга отдает Терехову победу с результатом 51,9%. Экзитпол New Image Marketing Group дает Терехову 53,8% голосов.
- Добкин заявлял, что экзитполам не верит, а Терехов уверен: его результат был бы лучше при более высокой явке.
- Подсчеты ОПОРЫ данных с 99% избирательных участков: Терехов – 50,06% (статистическая погрешность – 1,1%), Добкин – 28,21% (статистическая погрешность - 0,8%). Для победы в один тур необходимо набрать 50% + один голос.
- Добкин фактически признал поражение на выборах.
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