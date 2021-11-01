Терехова объявили победителем на выборах мэра Харькова

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов одержал победу на выборах мэра города. Об этом сообщили на заседании Харьковской территориальной избирательной комиссии, прямую трансляцию которой вела ОПОРА в Facebook.

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По данным ТИК, Терехов (Блок Кернеса) набрал 146 240 голосов (50,66%), Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 82 008.

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Наталия Медведева

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