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Терехова объявили победителем на выборах мэра Харькова

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 21:32
Терехова объявили победителем на выборах мэра Харькова - Фото
Игорь Терехов (фото - Игорь Терехов, Facebook)

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов одержал победу на выборах мэра города. Об этом сообщили на заседании Харьковской территориальной избирательной комиссии, прямую трансляцию которой вела ОПОРА в Facebook.

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По данным ТИК, Терехов (Блок Кернеса) набрал 146 240 голосов (50,66%), Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 82 008.

Читайте также: Выборы мэра Харькова. ОПОРА заявила о фальсификации протоколов в пользу Терехова

Наталия Медведева
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Харьков игорь терехов
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