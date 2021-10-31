Выборы мэра Харькова. Терехов побеждает в первом туре – экзитполы

На выборах мэра Харькова в первом туре побеждает исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов Центра социального мониторинга и New Image Marketing Group.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Социального мониторинга, Терехов (Блок Кернеса) набрал 51,9% голосов. На втором месте – Михаил Добкин (самовыдвиженец) с результатом 27,6%. Третье место у Александра Скорика (Европейская солидарность) – 6,4%.

Согласно цифрам New Image Marketing Group, за Терехова проголосовали 53,8% избирателей, за Добкина – 24,5%, а за Скорика – 6,7%.

Если официальные результаты подтвердят данные экзитполов, то Терехов станет мэром города уже в первом туре и второй тур проводиться не будет.

За должность мэра Харькова борются 10 кандидатов. Изначально зарегистрировались 13 претендентов, но затем трое сняли свои кандидатуры.

Читайте также: "Кернес год как мертв. Но все еще определяет мэра для Харькова". Кто такой Игорь Терехов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.