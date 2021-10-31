Выборы мэра Харькова. Терехов побеждает в первом туре – экзитполы
На выборах мэра Харькова в первом туре побеждает исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов Центра социального мониторинга и New Image Marketing Group.
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По данным Социального мониторинга, Терехов (Блок Кернеса) набрал 51,9% голосов. На втором месте – Михаил Добкин (самовыдвиженец) с результатом 27,6%. Третье место у Александра Скорика (Европейская солидарность) – 6,4%.
Согласно цифрам New Image Marketing Group, за Терехова проголосовали 53,8% избирателей, за Добкина – 24,5%, а за Скорика – 6,7%.
Если официальные результаты подтвердят данные экзитполов, то Терехов станет мэром города уже в первом туре и второй тур проводиться не будет.
За должность мэра Харькова борются 10 кандидатов. Изначально зарегистрировались 13 претендентов, но затем трое сняли свои кандидатуры.
- 17 декабря 2020-го мэр Харькова Геннадий Кернес умер после осложнений от коронавируса. Его место с приставкой "и.о." занял Терехов. Детальнее о нем и политическом устройстве Харькова после смерти Кернеса читайте в материале от LIGA.net.
- В июле 2021 года по опросу Рейтинга лидировал Терехов с 42,9%, Добкина поддерживали 17,8%. В списке как вероятные кандидаты присутствовали экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и лидер партии Наши Евгений Мураев, но они не будут участвовать в выборах.
- Слуга народа своего кандидата выдвигать отказалась.
- 11 октября данные опроса Группы Рейтинг говорили о том, что Терехов может выиграть выборы уже в первом туре.
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