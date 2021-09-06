Выборы мэра Харькова. Слуга народа не будет выдвигать своего кандидата
Партия Слуга народа не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Харькова. Об этом сказали глава фракции СН Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко во время брифинга, который транслировался в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Лидеры партии отметили, что с большой вероятностью СН не будет никого выдвигать и не поддержит ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в выборах мэра Харькова. Такое решение было принято на техническом съезде СН.
"У меня такое ощущение... Я общался с харьковчанами, и пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", – сказал Арахамия.
Корниенко допустил, что отдельные депутаты от СН могут самовыдвигаться, но они не смогут использовать партийную символику.
- 17 декабря 2020-го мэр Харькова Геннадий Кернес умер после осложнений от коронавируса. Его место с приставкой "и.о." занял Игорь Терехов. Детальнее о нем и политическом устройстве Харькова после смерти Кернеса читайте в материале от LIGA.net.
- 15 июля сообщалось, что Терехов в два раза опережает бывшего главу города и ОГА Михаила Добкина в рейтинге грядущих мэрских выборов.
- Выборы мэра Харькова запланированы на 31 октября 2021 года.
Комментарии