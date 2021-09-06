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Выборы мэра Харькова. Слуга народа не будет выдвигать своего кандидата

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 21:56
Выборы мэра Харькова. Слуга народа не будет выдвигать своего кандидата - Фото
Давид Арахамия и Александр Корниенко (Скриншот видео с брифинга СН)

Партия Слуга народа не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Харькова. Об этом сказали глава фракции СН Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко во время брифинга, который транслировался в Facebook.

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Лидеры партии отметили, что с большой вероятностью СН не будет никого выдвигать и не поддержит ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в выборах мэра Харькова. Такое решение было принято на техническом съезде СН.

"У меня такое ощущение... Я общался с харьковчанами, и пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", – сказал Арахамия.

Корниенко допустил, что отдельные депутаты от СН могут самовыдвигаться, но они не смогут использовать партийную символику.

Наталия Медведева
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Слуга народа Харьков выборы мэра
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