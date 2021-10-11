Соратник Кернеса может выиграть выборы мэра Харькова в один тур – опрос Рейтинга
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов мог бы выиграть выборы мэра города в один тур, если бы они прошли в ближайшее время. Об этом говорят данные опроса Группы Рейтинг, проведенного в начале октября 2021 года.
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Среди тех, кто определился с кандидатом, голоса на выборах мэра Харькова распределились бы так:
1. Игорь Терехов (Блок Кернеса) – 57,6%.
2. Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 27,6%.
3. Александр Скорик (Евросолидарность) – 3,6%.
4. Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 3,6%.
За остальных кандидатов готовы проголосовать менее 3% опрошенных.
63% респондентов уверены, что на выборах 31 октября 2021 года победит Терехов, 14% предсказывают победу Добкина, 2% – другого кандидата, а 21% затруднились с ответом.
Уверены в своем участии в выборах 60% опрошенных, скорее примут участие в них 15%. 17% не намерены голосовать.
Опрос проводился 2-7 октября среди жителей Харькова от 18 лет и старше, методом личного интервью опрошены 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,8%. LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг за информацией о заказчике опроса.
- 17 декабря 2020-го мэр Харькова Геннадий Кернес умер после осложнений от коронавируса. Его место с приставкой "и.о." занял Терехов. Детальнее о нем и политическом устройстве Харькова после смерти Кернеса читайте в материале от LIGA.net.
- В июле 2021 года по опросу Рейтинга лидировал Терехов с 42,9%, Добкина поддерживали 17,8%. В списке как вероятные кандидаты присутствовали экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и лидер партии Наши Евгений Мураев, но они не будут участвовать в выборах.
- Слуга народа своего кандидата выдвигать отказалась.
- Выборы мэра Харькова запланированы на 31 октября 2021 года.
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