Соратник Кернеса может выиграть выборы мэра Харькова в один тур – опрос Рейтинга

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов мог бы выиграть выборы мэра города в один тур, если бы они прошли в ближайшее время. Об этом говорят данные опроса Группы Рейтинг, проведенного в начале октября 2021 года.

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Среди тех, кто определился с кандидатом, голоса на выборах мэра Харькова распределились бы так:

1. Игорь Терехов (Блок Кернеса) – 57,6%.

2. Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 27,6%.

3. Александр Скорик (Евросолидарность) – 3,6%.

4. Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 3,6%.

За остальных кандидатов готовы проголосовать менее 3% опрошенных.

63% респондентов уверены, что на выборах 31 октября 2021 года победит Терехов, 14% предсказывают победу Добкина, 2% – другого кандидата, а 21% затруднились с ответом.

Уверены в своем участии в выборах 60% опрошенных, скорее примут участие в них 15%. 17% не намерены голосовать.

Опрос проводился 2-7 октября среди жителей Харькова от 18 лет и старше, методом личного интервью опрошены 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,8%. LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг за информацией о заказчике опроса.

Денис Юдин

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