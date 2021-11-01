Выборы мэра Харькова. Добкин не верит экзитполам, Терехов пожаловался на явку
Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил в Facebook, что в первом туре выборов мэра никто не набрал 50% голосов. И.о. мэра Игорь Терехов, которому экзитполы дают победу в первом туре, заявил на брифинге, что его результат был бы лучше при более высокой явке.
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Добкин назвал заказными экзитполы, которые дают Терехову от 51,9% до 53,8%. Он заявил, что по данным опросов его штаба, Терехов получил 41%, а он сам – 35%.
"Боремся дальше. Уступать никто не намерен!" – заявил Добкин и пообещал опубликовать результаты параллельного подсчета голосов.
Терехов заявил, что амдинресурс на выборах в Харькове не использовался, хотя допустил "единичные случаи". На вопросы о результатах он выразил уверенность, что если бы явка была больше, то и его результат был бы выше.
- 17 декабря 2020-го мэр Харькова Геннадий Кернес умер после осложнений от коронавируса. Его место с приставкой "и.о." занял Терехов. Детальнее о нем и политическом устройстве Харькова после смерти Кернеса читайте в материале от LIGA.net.
- В июле 2021 года по опросу Рейтинга лидировал Терехов с 42,9%, Добкина поддерживали 17,8%. В списке как вероятные кандидаты присутствовали экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и лидер партии Наши Евгений Мураев, но они не будут участвовать в выборах.
- Слуга народа своего кандидата выдвигать отказалась.
- 11 октября данные опроса Группы Рейтинг говорили о том, что Терехов может выиграть выборы уже в первом туре.
- Вчера, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.
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