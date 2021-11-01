Выборы в Харькове. Терехов балансирует на грани второго тура – первые результаты подсчетов

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов балансирует на грани победы на выборах главы города в первом туре и выхода во второй тур с основным конкурентом – бывшим нардепом и экс-мэром Харькова Михаилом Добкиным. Об этом говорится в результатах параллельного подсчета сети ОПОРА, а также по результатам официального подсчета в четырех из девяти районов Харькова.

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По данным подсчета ОПОРЫ данных с 99% избирательных участков, получаются такие результаты (в скобках указана погрешность):

1. Игорь Терехов – 50,06% (1,1%);

2. Михаил Добкин – 28,21% (0,8%);

3. Александр Скорик – 5,6% (0,3%);

4. Константин Немичев – 4,45% (0,3%).

Также городская территориальная комиссия получила протоколы от комиссий четырех из девяти районов Харькова, передает Vgorode Харьков. Результаты:

Новобаварский: проголосовали 24 138 избирателей, у Терехова – 14 204 голосов, у Добкина – 6268;

Шевченковский: проголосовали 42 714 избирателей, у Терехова – 19 805 голосов, у Добкина – 12 140;

Киевский: проголосовали 37 900 избирателей, у Терехова – 19 067 голосов, у Добкина – 10 182;

Немышлянский: проголосовали 27 850 избирателей, у Терехова – 14 414 голосов, у Добкина – 7806.

Пока нет информации от Холодногорского, Московского, Индустриального, Основянского и Слободского районов. Для победы в один тур надо набрать 50% + один голос. В городской ТИК обещают объявить результаты 1 или 2 ноября, если сегодня все районные комиссии передадут протоколы.

Вчера, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.

Экзитпол Центра социального мониторинга отдает Терехову победу с результатом 51,9%. Экзитпол New Image Marketing Group дает Терехову 53,8% голосов.

Добкин экзитполам не верит, а Терехов уверен: его результат был бы лучше при более высокой явке.

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Марк Сировой

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