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Выборы мэра Харькова. ОПОРА заявила о фальсификации протоколов в пользу Терехова

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 21:24
Выборы мэра Харькова. ОПОРА заявила о фальсификации протоколов в пользу Терехова - Фото
Игорь Терехов (фото - Игорь Терехов, Facebook)

ОПОРА заявляет, что выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова. Данные этих протоколов не совпадают с данными протокола Территориальной избирательной комиссии. Об этом говорится на сайте ОПОРЫ.

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После сравнения протоколов 19 участков в Новобаварском районе с протоколом ТИК оказалось, что на девяти участках были сфальсифицированы протоколы о результатах выборов в пользу кандидата Игоря Терехова, сообщили в ОПОРЕ, члены которой были наблюдателями на этих участках.

Наблюдатели не зафиксировали решений ТИК о проведении перерасчета голосов на участках №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200, где выявили нарушения.

"В результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Терехова увеличилось на 397 голосов", – говорится в сообщении.

В ОПОРЕ отметили тенденцию: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели, количество голосов было значительно больше.

Там напомнили, что ранее зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов на избирательном участке №631675, который расположен на пр. Лиманском, 1 в Основянском районе Харькова.

По всем выявленным фактам фальсификации ОПОРА написала заявление в полицию.

Вадим Ребрина
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выборы Харьков опора игорь терехов константин немичев александр скорик
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