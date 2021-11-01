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"Это была почти победа". Добкин фактически признал поражение на выборах мэра Харькова

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 17:13
Михаил Добкин (Фото: LIGA.net)

Бывший нардеп и экс-мэр Харькова Михаилом Добкин фактически признал поражение на выборах главы города и упрекнул своего оппонента в злоупотреблении бюджетным админресурсом. Об этом он написал в своем Telegram.

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Добкин заявил, что до 16:00 вчерашнего дня голосования, 31 октября, они с оппонентом, исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым, шли практически с одинаковой поддержкой избирателей.

"Учитывая все потуги его (Терехова, – ред.) админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но…" – написал Добкин.

Он также заявил, что "никуда не денется", чем бы не закончились подсчеты голосов, будет "контролировать решения" новой власти, а также обещает сделать "разбор полетов" после завершения "этого цирка".

"Это была почти победа". Добкин фактически признал поражение на выборах мэра Харькова

По данным сети ОПОРА, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями админресурса в интересах Терехова и фактическим совмещением агитационной и должностной активности. В ОПОРЕ заявили, что особенностью проведения предвыборной кампании Тереховым была агитация за счет реализации бюджетных программ и инициатив горсовета, расходы на которые могли составить около 1,65 млн грн средств налогоплательщиков.

ОПОРА сообщила и о других нарушениях – фотографировании, демонстрации посторонним, а также выдаче бюллетеней без паспорта.

"Это была почти победа". Добкин фактически признал поражение на выборах мэра Харькова

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Оксана Житнюк
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выборы Харьков мэр михаил добкин игорь терехов
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