"Это была почти победа". Добкин фактически признал поражение на выборах мэра Харькова
Бывший нардеп и экс-мэр Харькова Михаилом Добкин фактически признал поражение на выборах главы города и упрекнул своего оппонента в злоупотреблении бюджетным админресурсом. Об этом он написал в своем Telegram.
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Добкин заявил, что до 16:00 вчерашнего дня голосования, 31 октября, они с оппонентом, исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым, шли практически с одинаковой поддержкой избирателей.
"Учитывая все потуги его (Терехова, – ред.) админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но…" – написал Добкин.
Он также заявил, что "никуда не денется", чем бы не закончились подсчеты голосов, будет "контролировать решения" новой власти, а также обещает сделать "разбор полетов" после завершения "этого цирка".
По данным сети ОПОРА, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями админресурса в интересах Терехова и фактическим совмещением агитационной и должностной активности. В ОПОРЕ заявили, что особенностью проведения предвыборной кампании Тереховым была агитация за счет реализации бюджетных программ и инициатив горсовета, расходы на которые могли составить около 1,65 млн грн средств налогоплательщиков.
ОПОРА сообщила и о других нарушениях – фотографировании, демонстрации посторонним, а также выдаче бюллетеней без паспорта.
- Вчера, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.
- Экзитпол Центра социального мониторинга отдает Терехову победу с результатом 51,9%. Экзитпол New Image Marketing Group дает Терехову 53,8% голосов.
- Добкин заявлял, что экзитполам не верит, а Терехов уверен: его результат был бы лучше при более высокой явке.
- Подсчеты ОПОРЫ данных с 99% избирательных участков: Терехов – 50,06% (статистическая погрешность – 1,1%), Добкин – 28,21% (статистическая погрешность - 0,8%). Для победы в один тур необходимо набрать 50% + один голос.
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