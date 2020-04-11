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В Харькове скорая попала в ДТП: есть погибшие - фото

В Харькове скорая попала в ДТП: есть погибшие - фото - Фото
В Харькове скорая попала в ДТП (фото - hk.npu.gov.ua)
11.04.2020, 08:04

В аварии погибли трое человек, четверо получили травмы различной степени тяжести

В Харькове вчера, 10 апреля, в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи погибли три человека, четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

ДТП произошло около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги.

ДТП в Харькове 10 апреля (фото - hk.npu.gov.ua)

Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи.

Авария в Харькове 10 апреля (фото - hk.npu.gov.ua)

"Водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия. 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в медучреждение", - уточнили в пресс-службе.

  • 4 марта на Одесской трассе под Киевом из-за тумана более десять машин попали в ДТП.
Арина Толина
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