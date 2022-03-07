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В Харькове задержали пилота сбитого российского истребителя: видео допроса

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 09:24

В Харькове задержали пилота сбитого российского истребителя, еще один пока прячется в городе, сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА и ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, пилот – замкомандира авиационного полка из Воронежа. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые Россия совершает против мирного украинского населения.

Лично этот пилот совершил три вылета между Изюмом и Балаклеей. Военный сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

Сейчас он находится в одном из отделений полиции для дальнейших следственных действий. Второй пилот пока прячется в городе, продолжаются поиски.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео допроса задержанного пилота. По его словам, второй пилот мог приземлиться в таких местах: поселок Жуковского, Мемориал, Московский район, ХТЗ. 

Марк Сировой
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