В Харьковской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие - фото

Фото: hk.npu.gov.ua﻿

Сегодня в 05:50 на трассе Чугуев-Меловое на въезде в Купянск произошло столкновение автомобилей КамАЗа с прицепом и Daewoo Lanos, погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, он вскоре скончался.

Фото: hk.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

центре Харькова на площади Конституции водитель выехал на встречную полосу и устроил дрифт. 27 февраля сообщалось , что в