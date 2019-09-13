В Харьковской области закрыли школу и детсады: назвали причину

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В Харьковской области власти Чугуева закрыли общеобразовательную школу и два детсада из-за задымления воздуха от пожара. Об этом сообщает пресс-служба Чугуевского городского совета.

Меры введены во избежание отравления продуктами горения на полигоне в/ч А-0501.

"С 13 по 16 сентября включительно будет приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях Чугуева: Клугино-Башкиривской школе, дошкольных учебных заведениях №2 и Веселка при в/ч А-0501", - отмечается в сообщении.

Ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.