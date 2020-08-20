В Херсоне перед визитом Зеленского экстренно асфальтировали площадку - видео

По свидетельствам очевидцев, работы начались около 22:00 и закончились за пару часов

В Херсоне коммунальщики перед приездом Владимира Зеленского в область укатывали новый асфальт на площадку, где должен был выступать президент. Об этом сообщает местное издание Мост.

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На видео, опубликованном очевидцами, видно, как техника укатывает в ночное время асфальтом площадку. Как пишет издание, это асфальт на парковке возле здания Укрпочты на Бериславском шоссе, где "20 августа, Зеленский торжественно будет вручать семь машин почтальонам".

Работы начались в районе 22:00, по словам очевидцев и закончились за пару часов.

В пятницу, 21 августа ожидается визит Зеленского в Николаев. И по данным местных СМИ, к его приезду 17 августа сотрудники коммунального предприятия второй раз за лето ремонтируют асфальт у здания областной государственной администрации.

9 июля в Луцке военные вычерпывали воду из лужи перед приездом президента Владимира Зеленского. В ВСУ говорят, что "зрады" нет.

Наталия Софиенко

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