В Херсоне упал самый высокий флагшток в области – его устанавливали к Дню независимости

В Херсоне рухнул самый высокий флагшток в области, установленный ко Дню независимости Украины. Об этом пишет kherson.net.ua.

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Как сообщает издание, конструкция при падении задела припаркованный автомобиль – люди не пострадали.

Устанавливали флагшток на набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки им. О. Гончаpа.

Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит Офису президента, рассказал начальник управления информационных технологий Николай Якименко.

По его словам, финансирование установки флагштока осуществлялось за счет грантовых средств, передает издание Мост.

Накануне прошлого Дня независимости в Киеве установили самый высокий флагшток в Украине.

Станислав Стороженко

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