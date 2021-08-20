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В Херсоне упал самый высокий флагшток в области – его устанавливали к Дню независимости

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 10:34
В Херсоне упал самый высокий флагшток в области – его устанавливали к Дню независимости - Фото
Фото - kherson.net.ua

В Херсоне рухнул самый высокий флагшток в области, установленный ко Дню независимости Украины. Об этом пишет kherson.net.ua

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Как сообщает издание, конструкция при падении задела припаркованный автомобиль – люди не пострадали.

Устанавливали флагшток на набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки им. О. Гончаpа.

Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит Офису президента, рассказал начальник управления информационных технологий Николай Якименко. 

По его словам, финансирование установки флагштока осуществлялось за счет грантовых средств, передает издание Мост.

  • Накануне прошлого Дня независимости в Киеве установили самый высокий флагшток в Украине. 
Станислав Стороженко
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Херсон флагшток
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