В Киеве установят самый большой флаг Украины - фото

Высота флагштока - почти 90 метров, полотнище будет размером 16 на 24 метра

Накануне Дня государственного флага в Киеве откроют мемориал и установят самый большой украинский флаг. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров, его вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра, сообщил Кличко.

Также, по его словам, уже установили элементы подсветки, чтобы флаг можно было "увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы".

По словам Кличко, самый высокий флагшток государства монтируют на средства меценатов. Поднять главный флаг планируют 23 августа, в День государственного флага.

Читайте также: Празднование во время пандемии. Кабмин утвердил мероприятия ко Дню независимости

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.