В Херсоне за распространение слухов о COVID-19 в соцсети оштрафовали двух женщин

В Херсонском суде привлекли к административной ответственности двух женщин, которые распространяли неправдивую информацию на тему коронавируса через Facebook. Об этом сообщила пресс-служба суда.
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Одна из них разместила на своей странице в соцсети слух о том, что Департамент охраны здоровья проводит бесплатный осмотр населения и выдает тесты на "корона вирус", а также медицинские маски. В заседании женщина объяснила, что эту информацию она увидела в общественной группе мессенджера Viber, но достоверность данных проверять не стала.
Вторая тоже на своей странице в Facebook разместила информацию о том, что в Херсонских больницах якобы отсутствуют аппараты для искусственной вентиляции легких, лекарства и средства защиты для медиков. По мнению суда распространение таких слухов могло вызвать у населения панику.
Обеих нарушительниц оштрафовали - на 170 и 255 грн. Всего в производстве Херсонского суда сейчас находится еще два аналогичных дела о привлечении к административной ответственности за распространение неправдивой информации о вирусе по ст. 173-1 КУоАП, которая предполагает применение штрафов или исправительных работ.
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