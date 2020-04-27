В Херсоне за распространение слухов о COVID-19 в соцсети оштрафовали двух женщин

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В Херсонском суде привлекли к административной ответственности двух женщин, которые распространяли неправдивую информацию на тему коронавируса через Facebook. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Одна из них разместила на своей странице в соцсети слух о том, что Департамент охраны здоровья проводит бесплатный осмотр населения и выдает тесты на "корона вирус", а также медицинские маски. В заседании женщина объяснила, что эту информацию она увидела в общественной группе мессенджера Viber, но достоверность данных проверять не стала.

Вторая тоже на своей странице в Facebook разместила информацию о том, что в Херсонских больницах якобы отсутствуют аппараты для искусственной вентиляции легких, лекарства и средства защиты для медиков. По мнению суда распространение таких слухов могло вызвать у населения панику.

Обеих нарушительниц оштрафовали - на 170 и 255 грн. Всего в производстве Херсонского суда сейчас находится еще два аналогичных дела о привлечении к административной ответственности за распространение неправдивой информации о вирусе по ст. 173-1 КУоАП, которая предполагает применение штрафов или исправительных работ.

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На 21 апреля в СБУ разоблачили 207 агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе во время карантина.

27 апреля сообщалось, что благодаря нововведениям в мессенджере WatsApp распространение "вирусных" фейковых сообщений снизилось на 70%.

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