В Херсонской области засняли смерч: фото

Смерч в Херсонской области (Фото: Игорь Кибальчич, Facebook)

В Херсонской области в селе Хорлы засняли смерч. Соответствующие фото опубликовал в Facebook метеоролог Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

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Он отмечает, что торнадо был, скорее всего, водяной. "На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут", - написал метеоролог.

К тому же, на одном из фото видно, что торнадо было даже два.

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