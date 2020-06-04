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В Херсонской области засняли смерч: фото

В Херсонской области засняли смерч: фото - Фото
Смерч в Херсонской области (Фото: Игорь Кибальчич, Facebook)
04.06.2020, 18:05

В Херсонской области было замечено нетипичное для региона природное явление – торнадо. Местные жители запечатлели его, 3 июня

В Херсонской области в селе Хорлы засняли смерч. Соответствующие фото опубликовал в Facebook метеоролог Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

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Он отмечает, что торнадо был, скорее всего, водяной. "На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут", - написал метеоролог.

К тому же, на одном из фото видно, что торнадо было даже два.

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Наталия Софиенко
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Херсонская область торнадо смерч
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