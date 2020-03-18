В предгорьях Марокко на видео сняли несколько торнадо: воронки бушевали в городе

На днях в предгорьях Атласа в Марокко местные жители видели несколько торнадо - относительно редкое явление для тех мест. Видеозаписи очевидцы выкладывают в соцсети.

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В основном стихия бушевала 15 марта, но отдельные вихри замечали и после этого.

Двойной торнадо сняли на видео в городе Уэд-Зем в центральной части Марокко.

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По состоянию на 18 марта нет сообщений о жертвах или разрушениях.

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