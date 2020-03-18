В предгорьях Марокко на видео сняли несколько торнадо: воронки бушевали в городе

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В основном стихия затронула марроканскую область Шавия-Уардига: люди снимали на видео торнадо буквально в десятках метров от них

На днях в предгорьях Атласа в Марокко местные жители видели несколько торнадо - относительно редкое явление для тех мест. Видеозаписи очевидцы выкладывают в соцсети.

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В основном стихия бушевала 15 марта, но отдельные вихри замечали и после этого.

Двойной торнадо сняли на видео в городе Уэд-Зем в центральной части Марокко.

Смотрите видео: На видео удалось снять редчайший огненный торнадо: яркие кадры

По состоянию на 18 марта нет сообщений о жертвах или разрушениях.

Смотрите видео: Сильный торнадо разрушил школу в США

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Теги: Марокко, стихия, торнадо
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