В предгорьях Марокко на видео сняли несколько торнадо: воронки бушевали в городе

На днях в предгорьях Атласа в Марокко местные жители видели несколько торнадо - относительно редкое явление для тех мест. Видеозаписи очевидцы выкладывают в соцсети.
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В основном стихия бушевала 15 марта, но отдельные вихри замечали и после этого.
Двойной торнадо сняли на видео в городе Уэд-Зем в центральной части Марокко.
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По состоянию на 18 марта нет сообщений о жертвах или разрушениях.
Plusieurs #tornades ont ete reportees pres de Oued Zem au #Maroc ce 15 mars. Video via WEATHER/METEO WORLD #tornado #landspout pic.twitter.com/0vTTiNZl6V— Keraunos (@KeraunosObs) March 16, 2020
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