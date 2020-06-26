В Херсонской ОГА объяснили ограничения для СМИ во время визита Зеленского

В Херсонской облгосадминистрации назвали визит в регион президента Владимира Зеленского событием "высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено". Такое объяснение ограничения количества приглашенных журналистов опубликовали в Facebook Херсонской ОГА.
"Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики. Поэтому представители СМИ, которые не имеют аккредитации, и, соответственно, редакционного задания, а также блогеры не были приглашены", – написали в ОГА.
В облгосадминистрации отметили, что пригласили "основных национальных и региональных" представителей СМИ и перечислили их: UA Херсон, ТРК Твой плюс, ТРК Херсон плюс, ТРК ВТВ плюс и газета Новый день.
Еще одной причиной ограничения количества журналистов, присутствующих на мероприятиях с участием президента, херсонские власти назвали увеличение числа случаев заболевания COVID-19.