В Херсонской ОГА объяснили ограничения для СМИ во время визита Зеленского

Визит Владимира Зеленского в Херсонскую область (Фото: ОП)

В Херсонской облгосадминистрации назвали визит в регион президента Владимира Зеленского событием "высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено". Такое объяснение ограничения количества приглашенных журналистов опубликовали в Facebook Херсонской ОГА.

"Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики. Поэтому представители СМИ, которые не имеют аккредитации, и, соответственно, редакционного задания, а также блогеры не были приглашены", – написали в ОГА.

В облгосадминистрации отметили, что пригласили "основных национальных и региональных" представителей СМИ и перечислили их: UA Херсон, ТРК Твой плюс, ТРК Херсон плюс, ТРК ВТВ плюс и газета Новый день.

Еще одной причиной ограничения количества журналистов, присутствующих на мероприятиях с участием президента, херсонские власти назвали увеличение числа случаев заболевания COVID-19.

Ранее сегодня средства массовой информации Херсона и области устроили флешмоб в ответ на то, что им не дали возможности освещать визит Зеленского - они публиковали новости с заголовками о приезде президента и его "эксклюзивными комментариями", на месте которых оставляли пустоту.