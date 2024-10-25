В Ивано-Франковске появятся первые языковые инспекторы: для чего и что они будут делать

Украинка (Иллюстративное фото: freepik)

В Ивано-Франковске с 28 октября заработают первые языковые волонтеры-инспекторы в рамках программы украинизации. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

24 октября состоялось первое собрание волонтеров-инспекторов – всего около 40 человек вызвались заниматься украинизацией в Ивано-Франковске.

По словам мэра, в основном это молодежь, хотя он лично ожидал, что будет больше людей постарше. При этом треть инспекторов – переселенцы из Херсона и других регионов, которые, как сказал глава города, после оккупации "поняли важность украинского языка".

Марцинкив подчеркнул, что инспекторы будут действовать исключительно в правовом поле, чтобы популяризировать украинский язык. Власти города уже продумали зимние мероприятия с участием писателей и украинского театра. Какие-либо наказания за использование русского языка не предусмотрены.

Впервые о новой общественной инициативе мэр рассказал в начале сентября – ее решили ввести из-за того, что в городе стало больше русского языка. Однако он подчеркнул, что никаких наказаний за общение на русском не предусмотрено, как и бюджетного финансирования. Эту идею поддержал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Согласно статистике Опендатабот, в последнее время возросло количество протоколов за нарушение языкового закона. В октябре их составлено 216, а это в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год. В основном языковой закон нарушается тем, что на сайте отсутствует украинский язык, или в сфере обслуживания отказываются говорить на государственном.

В лидерах среди нарушителей – Киевская (706 обращений), Одесская (326), Харьковская (149) и Днепропетровская (148) области. На нарушителей по состоянию на 25 октября наложено 64 штрафа и 91 предупреждение за нарушение языкового закона.

По состоянию на 2023 г. в Украине было зафиксировано более 3600 нарушений закона о государственном языке. Сумма штрафа составляет от 3400 грн до 11 900 грн.

16 сентября 2024 украинцы призвали создать языковую полицию и уволить омбудсмена Тараса Кременя.