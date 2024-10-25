В Івано-Франківську з'являться перші мовні інспектори: для чого і що вони робитимуть

Українка (Ілюстративне фото: freepik)

В Івано-Франківську з 28 жовтня запрацюють перші мовні волонтери-інспектори в рамках програми українізації. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

24 жовтня відбулися перші збори волонтерів-інспекторів – загалом близько 40 осіб зголосилися займатися українізацією в Івано-Франківську.

За словами мера, здебільшого це молодь, хоча він особисто очікував, що буде більше людей старшого віку. Водночас третина інспекторів – переселенці з Херсона та інших регіонів, які, як сказав голова міста, після окупації "зрозуміли важливість української мови".

Марцінків підкреслив, що інспектори діятимуть виключно в правовому полі, щоб популяризувати українську мову. Влада міста вже продумала зимові заходи за участю письменників та українського театру. Якісь покарання за вживання російської мови не передбачені.

Вперше про нову громадську ініціативу мер розповів на початку вересня – її вирішили запровадити через те, що в місті побільшало російської мови. Однак він наголосив, що жодних покарань за спілкування російською не передбачено, як і бюджетного фінансування. Цю ідею підтримав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Згідно зі статистикою Опендатабот, останнім часом зросла кількість протоколів за порушення мовного закону. Станом на середину жовтня їх складено 216, а це в 1,7 раза більше, ніж за весь 2023 рік. Здебільшого мовний закон порушують тим, що на сайті відсутня українська мова, або у сфері обслуговування відмовляються говорити державною.

В лідерах серед порушників Київська (706 звернень), Одеська (326), Харківська (149) та Дніпропетровська (148) області. На порушників станом на 25 жовтня накладено 64 штрафи та 91 попередження за порушення мовного закону.

Станом на 2023 рік в Україні було зафіксовано понад 3600 порушень закону про державну мову. Сума штрафу складає від 3400 грн до 11 900 грн.

16 вересня 2024 року українці закликали створити мовну поліцію та звільнити омбудсмена Тараса Кременя.