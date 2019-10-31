В Кабмине объяснили, сколько уволят госслужащих РГА

Дмитрий Дубилет (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что сократят почти 19 000 госслужащих районных государственных администраций. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций. Пока в наших государственных органах нормально не работают каналы внутренней коммуникации. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - подчеркнул Дубилет.

Он перечислил несколько принципов сокращения:

- часть функций дублируются с объединенными территориальными общины (ОТГ);

- часть функций оказались устаревшими и неэффективными, их мы ликвидируем.

- часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).

- часть функций объединяются.

По его словам, госслужащих предупреждают об увольнении за два месяца, им выплачиваются все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

"Вместе со службой занятости мы работаем над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения", - уточнил Дубилет.