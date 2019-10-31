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В Кабмине объяснили, сколько уволят госслужащих РГА

В Кабмине объяснили, сколько уволят госслужащих РГА - Фото
Дмитрий Дубилет (Фото: пресс-служба Кабмина)
31.10.2019, 11:23

По словам Дмитрия Дубилета, решение об увольнении почти 19 000 госслужащих было "непростым, но необходимым"

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что сократят почти 19 000 госслужащих районных государственных администраций. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций. Пока в наших государственных органах нормально не работают каналы внутренней коммуникации. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - подчеркнул Дубилет.

Он перечислил несколько принципов сокращения:

- часть функций дублируются с объединенными территориальными общины (ОТГ);

- часть функций оказались устаревшими и неэффективными, их мы ликвидируем.

- часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).

- часть функций объединяются.

По его словам, госслужащих предупреждают об увольнении за два месяца, им выплачиваются все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

"Вместе со службой занятости мы работаем над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения", - уточнил Дубилет.

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Дмитрий Дубилет РГА увольнения госслужащие
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