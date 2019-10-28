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В Кабмине подумывают отменить медсправки в бассейн и на работу

В Кабмине подумывают отменить медсправки в бассейн и на работу - Фото
Дмитрий Дубилет (Фото: пресс-служба Кабмина)
28.10.2019, 10:37

По мнению министра Кабмина Дмитрия Дубилета, государство "требует медсправки в самых неожиданных местах"

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет высказался за отмену обязательных медицинских справок при приеме на работу или походе в бассейн. Об этом он написал в Facebook

По его мнению, государство требует медсправки "в самых неожиданных местах": "Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн". 

Дубилет заявляет, что эти требования приводят к "лишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц", а сами справки "часто просто продаются". 

"В западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований", - написал министр. 

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медсправка бассейн
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