В Кабмине подумывают отменить медсправки в бассейн и на работу

Дмитрий Дубилет (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет высказался за отмену обязательных медицинских справок при приеме на работу или походе в бассейн. Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, государство требует медсправки "в самых неожиданных местах": "Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн".

Дубилет заявляет, что эти требования приводят к "лишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц", а сами справки "часто просто продаются".

"В западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований", - написал министр.