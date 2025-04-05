В Киеве досрочно возобновят движение шестью станциями метро

КГГА сообщила, что удалось досрочно завершить запланированные работы по демонтажу

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В Киеве с 6 апреля возобновят движение поездов метро на шести станциях участка "Лесная" – "Днепр", поскольку удалось досрочно завершить запланированные работы по демонтажу. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Благодаря слаженной работе строителей и технических служб опасные работы по демонтажу завершили досрочно. Бригады работали в усиленном режиме – с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа", – говорится в сообщении.

КГГА отмечает, что особое внимание было уделено безопасности: специалисты демонтировали аварийные балки и ригели над путями метро, представлявшими угрозу падения хрупкого бетона.

Сейчас продолжаются заключительные строительные работы и подготовка к возобновлению работы метро, в том числе подача напряжения и проверка систем безопасности, рассказали в городских властях.

Движение шестью станциями метро останавливали на 5-6 апреля из-за ремонта Дарницкого путепровода.

Как альтернативу дублирующим маршрутом запустили автобусы №1М.