У Києві достроково відновлять рух шістьма станціями метро

КМДА повідомила, що вдалося достроково завершити заплановані роботи з демонтажу

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У Києві з 6 квітня відновлять рух поїздів метро на шістьох станціях ділянки "Лісова" – "Дніпро", оскільки вдалося достроково завершити заплановані роботи з демонтажу. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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"Завдяки злагодженій роботі будівельників і технічних служб небезпечні роботи з демонтажу завершили достроково. Бригади працювали в посиленому режимі – з ночі п’ятниці безперервно майже 24 години", – йдеться у повідомленні.

КМДА зазначає, що особлива увага була приділена безпеці: фахівці демонтували аварійні балки та ригелі над коліями метро, які становили загрозу падіння крихкого бетону.

Зараз тривають завершальні будівельні роботи та підготовка до відновлення роботи метро, зокрема подання напруги та перевірка систем безпеки, розповіли у міській владі.

Рух шістьма станціями метро зупиняли на 5-6 квітня через ремонт Дарницького шляхопроводу.

Натомість дублювальним маршрутом запустили автобуси №1М.