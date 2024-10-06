В Киеве из-за ливня подтопило четыре района: вода просачивается даже в ТЦ – видео

Коммунальщики устраняют последствия подтопления в Оболонском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах Киева

Затопленный Киев (Иллюстративное фото: Нацполиция)

В Киеве из-за ливня 6 октября подтопило улицы в четырех районах, движение транспорта затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной городской государственной администрации.

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Коммунальщики устраняют последствия подтопления в Оболонском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах Киева.

Власти объясняют, что дождевая канализация не справляется мгновенно, поскольку она не предназначена для такого большого количества осадков. Водителей призывают быть осторожными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

На некоторых видео, опубликованных в соцсетях, можно увидеть как затопило и торговые центры.