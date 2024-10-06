В Киеве из-за ливня подтопило четыре района: вода просачивается даже в ТЦ – видео
В Киеве из-за ливня 6 октября подтопило улицы в четырех районах, движение транспорта затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной городской государственной администрации.
Коммунальщики устраняют последствия подтопления в Оболонском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах Киева.
Власти объясняют, что дождевая канализация не справляется мгновенно, поскольку она не предназначена для такого большого количества осадков. Водителей призывают быть осторожными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
На некоторых видео, опубликованных в соцсетях, можно увидеть как затопило и торговые центры.