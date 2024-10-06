У Києві через зливу підтопило чотири райони: вода просочується навіть у ТЦ – відео
У Києві через зливу 6 жовтня підтопило вулиці у чотирьох районах, рух транспорту ускладнено. Про це повідомили у пресслужбі столичної міської державній адміністрації.
Комунальники усувають наслідки підтоплення в Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Дарницькому районах Києва.
Влада пояснює, що дощова каналізація не справляється миттєво, оскільки вона не призначена для такої великої кількості опадів. Водіїв закликають бути обережними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.
На деяких відео, опублікованих в соцмережах, можна побачити, як затопило і торгівельні центри.