У Києві через зливу підтопило чотири райони: вода просочується навіть у ТЦ – відео

Комунальники усувають наслідки підтоплення в Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Дарницькому районах Києва

Затоплений Київ (Ілюстративне фото: Нацполіція)

У Києві через зливу 6 жовтня підтопило вулиці у чотирьох районах, рух транспорту ускладнено. Про це повідомили у пресслужбі столичної міської державній адміністрації.

Комунальники усувають наслідки підтоплення в Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Дарницькому районах Києва.

Влада пояснює, що дощова каналізація не справляється миттєво, оскільки вона не призначена для такої великої кількості опадів. Водіїв закликають бути обережними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

На деяких відео, опублікованих в соцмережах, можна побачити, як затопило і торгівельні центри.