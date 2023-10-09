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В Киеве осень опоздала на две недели – синоптики

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 13:56
В Киеве осень опоздала на две недели – синоптики - Фото
Осень (Фото: Unsplash)

Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели позже климатической нормы. Об этом сообщили в украинском гидрометеорологическом центре.

В этом году осень началась 2 октября. Тогда среднесуточная температура воздуха упала ниже +15°С и составила +13,9°С.

По данным синоптиков, раньше всего метеорологическая осень в Киеве наступала в 25 августа 1993 года. Самую позднюю зафиксировали в 15 октября 2020 года.

Также 9 октября Укргидрометцентр предупредил киевлян о сильных порывах ветра 15-20 м/с.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
– на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
– в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
– избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

  • В общей сложности метеорологическое лето 2023 года длилось 142 дня – с 13 мая по 1 октября. Самым длинным оно было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.

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Милана Головань
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