У Києві осінь запізнилася на два тижні – синоптики

Метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили в українському гідрометеорологічному центрі.

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Цього року осінь розпочалася 2 жовтня. Тоді середньодобова температура повітря впала нижче +15°С і становила +13,9°С.

За даними синоптиків, найраніше метеорологічна осінь у Києві наступала у 25 серпня 1993 року. Найпізнішу зафіксували у 15 жовтня 2020 року.

Також 9 жовтня Укргідрометцентр попередив киян про сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні;

- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Загалом метеорологічне літо 2023 року тривало 142 дні – з 13 травня до 1 жовтня. Найдовшим воно було у 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

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