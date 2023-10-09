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У Києві осінь запізнилася на два тижні – синоптики

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 13:56
У Києві осінь запізнилася на два тижні – синоптики - Фото
Осінь (Фото: Unsplash)

Метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили в українському гідрометеорологічному центрі.

Цього року осінь розпочалася 2 жовтня. Тоді середньодобова температура повітря впала нижче +15°С і становила +13,9°С.

За даними синоптиків, найраніше метеорологічна осінь у Києві наступала у 25 серпня 1993 року. Найпізнішу зафіксували у 15 жовтня 2020 року.

Також 9 жовтня Укргідрометцентр попередив киян про сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

  • Загалом метеорологічне літо 2023 року тривало 142 дні – з 13 травня до 1 жовтня. Найдовшим воно було у 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

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Мілана Головань
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