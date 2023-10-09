В Киеве продлили запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог

В Киеве продлили запрет на движение общественного транспорта во время воздушных тревог. Об этом сообщили в КГВА.

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Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета по электронной петиции о "Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог".

"После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог", — говорится в сообщении.

По-прежнему транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена, заявили городские власти.

Киевляне уже не в первый раз подают петицию с предложением не останавливать общественный транспорт во время тревоги. Ранее требование отменить остановку городского транспорта во время воздушных тревог было зарегистрировано на сайте Киевсовета 3 августа 2022 года.

Подобная петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета 19 января 2023 года. Автор инициативы сетовал, что во время тревог горожане не могут быстро добраться до мест работы или доехать домой.

Последняя такая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета 18 августа.

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