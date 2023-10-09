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В Киеве продлили запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 12:13
В Киеве продлили запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог - Фото
Городские автобусы Киева (Иллюстративное фото)

В Киеве продлили запрет на движение общественного транспорта во время воздушных тревог. Об этом сообщили в КГВА.

Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета по электронной петиции о "Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог".

"После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог", — говорится в сообщении.

По-прежнему транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена, заявили городские власти.

  • Киевляне уже не в первый раз подают петицию с предложением не останавливать общественный транспорт во время тревоги. Ранее требование отменить остановку городского транспорта во время воздушных тревог было зарегистрировано на сайте Киевсовета 3 августа 2022 года.
  • Подобная петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета 19 января 2023 года. Автор инициативы сетовал, что во время тревог горожане не могут быстро добраться до мест работы или доехать домой.
  • Последняя такая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета 18 августа.
Милана Головань
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