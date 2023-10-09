У Києві подовжили заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Про це повідомили в КМВА.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про "Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог".

"Після обговорень, було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог", — йдеться у повідомленні.

Як і раніше, транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено, заявила міська влада.

Кияни вже не вперше подають петицію з пропозицією не зупиняти громадський транспорт під час тривоги. Раніше вимогу скасувати зупинку міського транспорту під час повітряних тривог зареєстрували на сайті Київради 3 серпня 2022 року.

Подібна петиція була зареєстрована на сайті Київради 19 січня 2023 року. Автор ініціативи нарікав, що під час тривог містяни не можуть швидко дістатися місць роботи чи доїхати додому.

Остання така петиція була зареєстрована на сайті Київради 18 серпня.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.