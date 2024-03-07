В Киеве задержали псевдоволонтера. Женщина собирала деньги на ВСУ, а тратила на наркотики
Фото: Полиция Киева

Киевские полицейские задержали 26-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. Пресс-служба правоохранительного органа утверждает, что она якобы открыла сбор для Вооруженных Сил Украины, полученные "донаты" присвоила и потратила на онлайн-казино или наркотики.

По данным следствия, киевлянка выманила у украинцев 1,2 млн гривен. Женщина утверждала, что собирает деньги на разные цели: на лечение тяжело раненых военных, приобретение машин для украинской армии и т.д.

Однако, указывает столичная полиция, все полученные средства подозреваемая "присвоила и тратила на онлайн-казино или наркотические средства".

В ходе расследования правоохранители установили, что для сбора средств женщина использовала фейковые аккаунты в соцсетях. На них она делала объявление о срочном сборе денег на благотворительность.

Следователи установили трех пострадавших от ее действий, предполагая, что их количество может быть "значительно больше". Во время обысков в квартире киевлянки обнаружили вещественные доказательства ее деятельности — мобильный телефон и сим-карты.

Если вина будет доказана, женщина может сесть в тюрьму до трех лет, добавили полицейские.

  • Каждый месяц украинцы донатят на армию десятки миллионов гривен. Только за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов страны поступило 8,4 млрд. грн.

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