В Киеве задержали псевдоволонтера. Женщина собирала деньги на ВСУ, а тратила на наркотики

Фото: Полиция Киева

Киевские полицейские задержали 26-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. Пресс-служба правоохранительного органа утверждает, что она якобы открыла сбор для Вооруженных Сил Украины, полученные "донаты" присвоила и потратила на онлайн-казино или наркотики.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, киевлянка выманила у украинцев 1,2 млн гривен. Женщина утверждала, что собирает деньги на разные цели: на лечение тяжело раненых военных, приобретение машин для украинской армии и т.д.

Однако, указывает столичная полиция, все полученные средства подозреваемая "присвоила и тратила на онлайн-казино или наркотические средства".

В ходе расследования правоохранители установили, что для сбора средств женщина использовала фейковые аккаунты в соцсетях. На них она делала объявление о срочном сборе денег на благотворительность.

Следователи установили трех пострадавших от ее действий, предполагая, что их количество может быть "значительно больше". Во время обысков в квартире киевлянки обнаружили вещественные доказательства ее деятельности — мобильный телефон и сим-карты.

Если вина будет доказана, женщина может сесть в тюрьму до трех лет, добавили полицейские.

Каждый месяц украинцы донатят на армию десятки миллионов гривен. Только за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов страны поступило 8,4 млрд. грн.

Читайте также: "Сам не понимаю". Марченко – о том, почему военные до сих пор покупают вещи за свой счет