У Києві поліція взяла псевдоволонтерку. Та збирала гроші на ЗСУ, а витрачала на наркотики
Київські поліціянти затримали 26-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у шахрайстві. Пресслужба правоохоронного органу стверджує, що вона нібито відкрила збір для Збройних Сил України, натомість отримані "донати" привласнила та витратила на онлайн-казино або наркотики.
За даними слідства, киянка видурила в українців 1,2 млн гривень. Жінка стверджувала, що збирає гроші на різні цілі: на лікування важко поранених військових, придбання машин для української армії тощо.
Однак, як вказує столична поліція, усі отримані кошти підозрювана "привласнила та витрачала на онлайн-казино або наркотичні засоби".
Під час розслідування правоохоронці встановили, що для збору коштів жінка використовувала фейкові акаунти в соцмережах. На них вона робила оголошення про термінові збори грошей на благодійність.
Слідчі встановили трьох постраждалих від її дій, припускаючи, що їхня кількість може бути "значно більшою". Під час обшуків у квартирі киянки знайшли речові докази її діяльності — мобільний телефон і сім-карти.
Якщо провину буде доведено, жінка може сісти у тюрму до трьох років, додали поліціянти.
- Щомісяця українці донатять на армію десятки мільйонів гривень. Лише за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів країни надійшло 8,4 млрд грн.
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