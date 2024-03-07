У Києві поліція взяла псевдоволонтерку. Та збирала гроші на ЗСУ, а витрачала на наркотики

Фото: Поліція Києва

Київські поліціянти затримали 26-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у шахрайстві. Пресслужба правоохоронного органу стверджує, що вона нібито відкрила збір для Збройних Сил України, натомість отримані "донати" привласнила та витратила на онлайн-казино або наркотики.

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За даними слідства, киянка видурила в українців 1,2 млн гривень. Жінка стверджувала, що збирає гроші на різні цілі: на лікування важко поранених військових, придбання машин для української армії тощо.

Однак, як вказує столична поліція, усі отримані кошти підозрювана "привласнила та витрачала на онлайн-казино або наркотичні засоби".

Під час розслідування правоохоронці встановили, що для збору коштів жінка використовувала фейкові акаунти в соцмережах. На них вона робила оголошення про термінові збори грошей на благодійність.

Слідчі встановили трьох постраждалих від її дій, припускаючи, що їхня кількість може бути "значно більшою". Під час обшуків у квартирі киянки знайшли речові докази її діяльності — мобільний телефон і сім-карти.

Якщо провину буде доведено, жінка може сісти у тюрму до трьох років, додали поліціянти.

Щомісяця українці донатять на армію десятки мільйонів гривень. Лише за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів країни надійшло 8,4 млрд грн.

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