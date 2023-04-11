В Киевской области не опознаны 195 из почти 1400 найденных тел мирных жителей – полиция

После отступления российских войск из Киевской области нашли почти 1400 тел гражданских людей, 195 из них остаются неопознанными. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По данным полиции, во время российской оккупации на территории Киевской области было убито 1374 мирных жителя.

Как отмечается, 717 человек были убиты из стрелкового оружия, 340 человек погибли от минно-взрывных и осколочных травм, а причина смерти 317 человек пока не установлена.

"Более половины этих людей расстреляны сознательно", – сказал начальник полиции области.

Кроме 195 неопознанных тел, еще 279 человек считаются пропавшими без вести.

"К сожалению, информации о них нет", – сказал Небытов. Он допустил, что некоторые из пропавших могут быть в российском плену.

В полиции сообщили, что во время оккупации и активных боевых действий на территории Киевской области было ранено 43 ребенка от одного до 17 лет, а также подтверждено 38 фактов гибели детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.

По словам Небытова, по результатам следственно-оперативных действий на территории Киевской области зарегистрировано 11 333 уголовных производства, сообщено о подозрении 41 человеку, 34 производства направлены в суд и рассматриваются по существу.

6 апреля 2023 года в суд был направлен обвинительный акт против подполковника, двух сержантов и рядового 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ. Оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи.

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Наталія Медведєва

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