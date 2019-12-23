В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову

Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции

В Киевской области 21-летний полицейский в райотделе выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки направлены в Государственный бюро расследований для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.