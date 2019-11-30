Хотел прыгнуть с моста. В Киеве полиция спасла мужчину: видео

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Мужчина хотел совершить самоубийство из-за проблем в семье

Патрульные предотвратили самоубийство мужчины, который из-за проблем в семье хотел прыгнуть с моста в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Патрульные обнаружили мужчину, который сидел на перилах моста. Они подошли поближе, чтобы пообщаться с ним и узнали, что он хочет прыгнуть вниз. Он не подпускал к себе правоохранителей, поэтому общение с ним происходило на расстоянии. 

Мужчина рассказал о проблемах в семье и смерти матери. Тогда полицейский решил отвлечь его внимание и предложил записать свой номер телефона. В это время его коллега быстро подбежал и схватил мужчину за руки. Ему вызвали медиков.

  • В сентябре полицейские спасли 12-летнего мальчика, который хотел прыгнуть с балкона. 
  • 9 сентября в Киеве полицейский спас мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством.
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Теги: киев, Нацполиция, суицид
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