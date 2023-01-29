В Киевской области три человека смертельно отравились чадным газом генератора – полиция

В Киевской области три человека погибли от отравления угарным газом, который по предварительным данным попал в дом из-за неправильно установленного генератора. Об этом сообщил в Telegram начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину", – написал Небытов.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию.

Как отмечается, работники Броварского управления полиции Киевской области устанавливают все обстоятельства инцидента.

Глава полиции области призвал людей четко придерживаться инструкции по эксплуатации отопительных приборов и других систем электропитания.

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Наталія Медведєва

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