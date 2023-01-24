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Только в декабре из-за неправильного использования генераторов погибли более 50 украинцев

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 12:22
Только в декабре из-за неправильного использования генераторов погибли более 50 украинцев - Фото
Иллюстративное фото

Из-за неправильного использования генераторов угарным газом только в декабре 2022 года отравились более полусотни украинцев. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Последний случай – в Закарпатье два человека погибли, отравившись угарным газом из-за того, что генератор был подключен в закрытом гараже, без доступа воздуха. Семья в это время спала в соседнем помещении, в которое попал угарный газ.

В ГСЧС напомнили правила пользования генератором.

  • Подключать генератор можно только на открытом воздухе.
  • Расстояние от генератора до окон и дверей – не менее шести метров.
  • Расстояние от стен и любых предметов, которые могут воспламениться – не менее одного метра.
  • Накрывайте генератор от дождя и снега бесконтактными навесами. Не использовать для этого одеяла.
  • Обязательно наличие датчиков угарного газа в доме.

Читайте также: Большинство магазинов основных продуктовых сетей уже оборудованы генераторами

Вадим Ребрина
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энергетика ГСЧС свет генератор
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