Только в декабре из-за неправильного использования генераторов погибли более 50 украинцев

Из-за неправильного использования генераторов угарным газом только в декабре 2022 года отравились более полусотни украинцев. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Последний случай – в Закарпатье два человека погибли, отравившись угарным газом из-за того, что генератор был подключен в закрытом гараже, без доступа воздуха. Семья в это время спала в соседнем помещении, в которое попал угарный газ.

В ГСЧС напомнили правила пользования генератором.

Подключать генератор можно только на открытом воздухе.

Расстояние от генератора до окон и дверей – не менее шести метров.

Расстояние от стен и любых предметов, которые могут воспламениться – не менее одного метра.

Накрывайте генератор от дождя и снега бесконтактными навесами. Не использовать для этого одеяла.

Обязательно наличие датчиков угарного газа в доме.

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Вадим Ребрина

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