Только в декабре из-за неправильного использования генераторов погибли более 50 украинцев
24.01.2023, 12:22
Иллюстративное фото
Из-за неправильного использования генераторов угарным газом только в декабре 2022 года отравились более полусотни украинцев. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Последний случай – в Закарпатье два человека погибли, отравившись угарным газом из-за того, что генератор был подключен в закрытом гараже, без доступа воздуха. Семья в это время спала в соседнем помещении, в которое попал угарный газ.
В ГСЧС напомнили правила пользования генератором.
- Подключать генератор можно только на открытом воздухе.
- Расстояние от генератора до окон и дверей – не менее шести метров.
- Расстояние от стен и любых предметов, которые могут воспламениться – не менее одного метра.
- Накрывайте генератор от дождя и снега бесконтактными навесами. Не использовать для этого одеяла.
- Обязательно наличие датчиков угарного газа в доме.
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