В Коростене избили депутата горсовета от Слуги народа, подозреваемые задержаны

дополнено

Вечером 24 июля 2021 в Коростене напали на депутата городского совета от партии Слуга народа Андрея Недашковского и избили его. Об этом сообщает пресс-служба СН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации партии, трое неизвестных молодых людей перехватили Недашковского и его жену на пути домой в районе школы. Они избили депутата и отобрали сумку с документами и деньгами.

В СН пишут, что нападавшие сказали – поджидали именно Недашковского. Исходя из этого, в партии сделали вывод, что нападение связано с депутатской деятельностью Недашковского.

Подозреваемых задержали, они дают показания в полиции.

В СН напомнили, что за последние четыре месяца это уже второе нападение на Недашковского, предыдущее состоялся 30 марта.

СПРАВКА. В Коростенском горсовете действует семь депутатских фракций: от Слуги народа (семь депутатов), от Батькивщины (три), от Европейской солидарности (четыре), от ОПЗЖ (семь), от Радикальной партии Олега Ляшко (три), от "За майбутнє" (три), от Левая оппозиция (три). Депутаты из "За майбутнє" (трое), ЕС (трое) и ОПЗЖ (один) сформировали межфракционное объединение, которое называется За духовность, нравственность и христианский путь развития Коростенщины.

ДОПОЛНЕНО В 17:30

По информации полиции, Недашковский проходил мимо распивающей алкоголь компании молодых людей, которые спровоцировали ссору с ним, а потом избили и отобрали сумку с кошельком и личными вещами.

Депутат обратился к врачам, у него диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Подозреваемые – местные жители от 26 до 37 лет. Одному из них уже сообщили о подозрении в грабеже.

"Мы проверяем, связано ли событие с общественной деятельностью потерпевшего", – сказал и.о. начальника Коростенского райуправления милиции Юрий Губский.

Читайте также: Нардеп Батькивщины кидался на депутата Киевского облсовета и грозился его избить: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.