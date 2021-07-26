UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Коростене избили депутата горсовета от Слуги народа, подозреваемые задержаны

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 17:08
В Коростене избили депутата горсовета от Слуги народа, подозреваемые задержаны - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
дополнено

Вечером 24 июля 2021 в Коростене напали на депутата городского совета от партии Слуга народа Андрея Недашковского и избили его. Об этом сообщает пресс-служба СН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации партии, трое неизвестных молодых людей перехватили Недашковского и его жену на пути домой в районе школы. Они избили депутата и отобрали сумку с документами и деньгами.

В СН пишут, что нападавшие сказали – поджидали именно Недашковского. Исходя из этого, в партии сделали вывод, что нападение связано с депутатской деятельностью Недашковского.

Подозреваемых задержали, они дают показания в полиции.

В СН напомнили, что за последние четыре месяца это уже второе нападение на Недашковского, предыдущее состоялся 30 марта.

СПРАВКА. В Коростенском горсовете действует семь депутатских фракций: от Слуги народа (семь депутатов), от Батькивщины (три), от Европейской солидарности (четыре), от ОПЗЖ (семь), от Радикальной партии Олега Ляшко (три), от "За майбутнє" (три), от Левая оппозиция (три).

Депутаты из "За майбутнє" (трое), ЕС (трое) и ОПЗЖ (один) сформировали межфракционное объединение, которое называется За духовность, нравственность и христианский путь развития Коростенщины.

ДОПОЛНЕНО В 17:30

По информации полиции, Недашковский проходил мимо распивающей алкоголь компании молодых людей, которые спровоцировали ссору с ним, а потом избили и отобрали сумку с кошельком и личными вещами. 

Депутат обратился к врачам, у него диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Подозреваемые – местные жители от 26 до 37 лет. Одному из них уже сообщили о подозрении в грабеже.

"Мы проверяем, связано ли событие с общественной деятельностью потерпевшего", – сказал и.о. начальника Коростенского райуправления милиции Юрий Губский.

Читайте также: Нардеп Батькивщины кидался на депутата Киевского облсовета и грозился его избить: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа Коростень драка депутат Андрей Недашковский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 