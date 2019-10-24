Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лисичанску дали воду

Лисичанску дали воду - Фото
Фото: flickr МИД Литвы
24.10.2019, 10:17

Депутаты решили выделить 1 млн грн предприятию Лисичанскводоканал

К электропитанию подключили насосные станции Лисичанскводоканала, которые отключали из-за задолженности за потребленную электроэнергию. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 октября в 16:50 в Лисичанск насосные станции ЛКСП Лисичанскводоканал, которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению", - уточнили в ГСЧС.

Осуществлялось постепенное заполнение системы водой.

22 октября на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета  депутаты  выделили 1 млн грн предприятию Лисичанскводоканал.

  • Ранее сообщалось, что в Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня – часть города осталась без водоснабжения.
Напишите нам
водоснабжение лисичанск Лисичанскводоканал
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 