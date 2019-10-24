Лисичанску дали воду

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К электропитанию подключили насосные станции Лисичанскводоканала, которые отключали из-за задолженности за потребленную электроэнергию. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 октября в 16:50 в Лисичанск насосные станции ЛКСП Лисичанскводоканал, которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению", - уточнили в ГСЧС.

Осуществлялось постепенное заполнение системы водой.

22 октября на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета депутаты выделили 1 млн грн предприятию Лисичанскводоканал.