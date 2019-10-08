В Луганской области бастуют шахтеры: требуют выплаты зарплат

Шахта (фото - depositphotos.com)

Сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки ОП Шахта Новодружеская, которая входит в состав ОАО Лисичанскуголь, требуя погасить задолженность по зарплате. Об этом сообщил в Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, горнякам трех шахт данного объединения задолжали 120 млн грн. Горняки соседней шахты имени Г.Капустина предупредили администрацию предприятия, что со второй смены также прекратят работу.

На шахте Горная ГП Первомайскуголь уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. "Их требование - погашение задолженности по заработной плате. Шахтеры настроены решительно", - уточнил Волынец.