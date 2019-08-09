В Донбассе шахтеры перекрыли трассу: требуют зарплату

В Донецкой области горняки шахты Кураховская перекрыли дорогу с требованием выплатить зарплату. Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Он уточнил, что дорога заблокирована трасса между городами Курахово и Селидово в районе Новоселидовки. Протестующие требуют погасить задолженность по зарплате.
"В то же время руководство ГП Селидовуголь создает давление на звеньевых, бригадиров, и сейчас проводят с ними соответствующую "воспитательную работу", - уточнил Волынец.
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