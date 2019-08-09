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В Донбассе шахтеры перекрыли трассу: требуют зарплату

В Донбассе шахтеры перекрыли трассу: требуют зарплату - Фото
Забастовка шахтеров в Донбассе (фото - Facebook Михаил Волынец)
09.08.2019, 12:46

Требование протестующих - погасить задолженность по заработной плате

В Донецкой области горняки шахты Кураховская перекрыли дорогу с требованием выплатить зарплату. Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Он уточнил, что дорога заблокирована трасса между городами Курахово и Селидово в районе Новоселидовки. Протестующие требуют погасить задолженность по зарплате. 

"В то же время руководство ГП Селидовуголь создает давление на звеньевых, бригадиров, и сейчас проводят с ними соответствующую "воспитательную работу", - уточнил Волынец.

  • 8 августа сотрудники этой же шахты блокировали трассы на Мариуполь и Запорожье с аналогичными требованиями.
  • В январе в Донецкой области работницы шахты, требуя зарплату, устраивали голодовку.

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