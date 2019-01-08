В Донецкой области голодают работницы шахты: требуют зарплату

Селидовуголь (фото - Новости Донбасса)

Почти неделю держат голодовку сотрудницы непромышленной группы на госпредприятии "Селидовуголь". Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Им не выплачивали зарплату с сентября 2018 года, есть также долг и за прошлые года.

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"Женщины пребывают в стрессовых условиях и обессилены голодовкой", - отметил Волынец.

Представительница отдела по контролю за качеством угля на шахте "Кураховская" Наталья Бичукина Громадському уточнила, что двое женщин не едят шесть суток, а еще одна - три. Акция протеста началась еще 17 декабря, а голодовка - 2 января.

Сейчас голодовку держат отборщицы проб отдела технического контроля шахты "Кураховская" Катерина Богдан и Наталья Медникова и лаборантка углехимической лаборатории Майя Левандовская.

По словам Бичукиной, средняя зарплата сотрудников от 3200 до 5 тысяч гривень. Недавно частично выплатили долг за сентябрь - 2400 грн, но еще осталась задолженность за три с половиной месяца. Сотрудница шахты утверждает, что руководство на контакт не выходит.