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08.01.2019, 06:32

В Донецкой области голодают работницы шахты: требуют зарплату

В Донецкой области голодают работницы шахты: требуют зарплату - Фото
Селидовуголь (фото - Новости Донбасса)

У ГП "Селидовуголь" задолженность по зарплате за три с половиной месяца. Двое сотрудниц шахты голодают седьмые сутки

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Почти неделю держат голодовку сотрудницы непромышленной группы на госпредприятии "Селидовуголь". Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Им не выплачивали зарплату с сентября 2018 года, есть также долг и за прошлые года. 

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"Женщины пребывают в стрессовых условиях и обессилены голодовкой", - отметил Волынец. 

Представительница отдела по контролю за качеством угля на шахте "Кураховская" Наталья Бичукина Громадському уточнила, что двое женщин не едят шесть суток, а еще одна - три. Акция протеста началась еще 17 декабря, а голодовка - 2 января. 

Сейчас голодовку держат отборщицы проб отдела технического контроля шахты "Кураховская" Катерина Богдан и Наталья Медникова и лаборантка углехимической лаборатории Майя Левандовская. 

По словам Бичукиной, средняя зарплата сотрудников от 3200 до 5 тысяч гривень. Недавно частично выплатили долг за сентябрь - 2400 грн, но еще осталась задолженность за три с половиной месяца. Сотрудница шахты утверждает, что руководство на контакт не выходит. 

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Теги: Донецкая область, Селидуголь, Кураховская, голодовка, долг, зарплата
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